سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026

شهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 بدون تغيير.

الذهب ثابت

وأظهر سعر المعدن الأصفر ثباتًأ من دون تغير على مستوي الأعيرة المختلفة بعد زيادة طفيفة له أمس.

ارتفاع مسائي

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع أول تعاملات مسائية له أمس السبت على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع مقدار جرام الذهب مساء أمس بقيمة 100 جنيه جديدة مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات الجمعةالماضية.

تذبذب المعدن الأصفر

وشهد سعر الذهب تذبذبًا مع تداولات أمس إذ فقد 90 جنيهًا في المتوسط من قيمته إلا أنه ارتفع بقيمة 80 جنيهًا في منتصف التداولات.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6680 جنيهًا .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7634 جنيهًا للبيع و 7691 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 6680 جنيهًا للبيع و 6730 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5725 جنيهًا للبيع و 5768 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.44 ألف جنيه للبيع و5384 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولارًا للبيع و 5043 دولارًا للشراء.

نصائح الخبراء

وجه ياسر سعد، الخبير فى صناعة الذهب، نصائح مهمة للجمهور بعدم شراء الذهب بكامل قيمتها، معقبا: “ضروري أن نشكل المحفظة الخاصة بنا، واجعل 50% من محفظتك ذهب، والباقي استثمارات أخرى”.

وأضاف سعد، في تصريحات له أن الذهب سهل السيولة، وهو النقدية الورقية والمعدنية، وسهل التداول.

وتابع: “أحفظ 10% من الفضة، حيث إنها تتطور بسرعة ولكن مخاطرتها أكبر من الذهب، والـ 40% فى وديعة، و تخصيص 25% فى عقار”.