الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين

محمد على

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، التي دعت إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران.

في تصريحات نشرها على موقع إكس، كتب بقائي: "نانسي بيلوسي تدعو الإدارة الأمريكية إلى "شل" الاقتصاد الإيراني حتى يشعر الإيرانيون العاديون - حتى في المناطق الريفية - "بالألم".

وأضاف قائلاً: "إن إلحاق الألم والمعاناة بالمدنيين عمداً لتحقيق مكاسب سياسية هو التعريف النموذجي للإرهاب"، مشيراً إلى أن "العقلية الشريرة والمتغطرسة فقط هي التي يمكنها أن تشعر بأنها مخولة بوضع سياسات مبنية على معاناة المدنيين في بلد آخر".

جريمة ضد الإنسانية

تابع "من الناحية القانونية، يُعد هذا دليلاً إضافياً على سياسة أمريكية متعمدة ومنهجية لإلحاق الألم والقسوة بالشعوب التي لا تحظى برضاها. ويرقى هذا السلوك إلى مستوى "الجريمة ضد الإنسانية".

أدلت بيلوسي بهذه التصريحات أثناء حديثها في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة.

مؤتمر ميونيخ للأمن وزارة الخارجية وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة بيلوسي إيران

