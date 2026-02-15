قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
تفاصيل استحداث وزارة الداخلية منصة التحقق البايومتري لتأمين البيانات.. فيديو

منصة التحقق البايومتري
كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، أنه لأول مرة في مصر، تستحدث وزارة الداخلية خاصية التحقق البايومتري والمصادقة، والتي تعد منتجا وطنيا متكاملا جرى تطويره بسواعد مصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أنها منصة فكر وطني من إنتاج وزارة الداخلية.

وأكد أن الخدمات التي كانت تقدم من قبل أجهزة وزارة الداخلية، سواء بطاقة رقم قومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة؛ يتم التحقق من الشخص عند استلامه الخدمة.

وأوضح أن هذا التطبيق الخاص، هدفه تأمين بيانات المواطنين، ويمنع تزوير الشهادات أو البطاقة الشخصية أو الرخصة، ومن ثم استخدامها في ارتكاب مشاكل أو أزمات.

وأشار إلى أنه يمكن خلال الشهور المقبلة، استخدام خاصية التحقق البايومتري في تقديم خدمات أخرى، بخلاف خدمات وزارة الداخلية، مثل البنوك، بما يُسهِّل الحصول على الخدمات الإلكترونية من قبل المواطن.

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

أرشيفية

"أنت مقاتل من أجل الحرية".. ماكرون يكرم مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن

السفير توم باراك

تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

أرشيفية

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

