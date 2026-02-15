تفاصيل استحداث وزارة الداخلية منصة التحقق البايومتري لتأمين البيانات.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، أنه لأول مرة في مصر، تستحدث وزارة الداخلية خاصية التحقق البايومتري والمصادقة، والتي تعد منتجا وطنيا متكاملا جرى تطويره بسواعد مصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أنها منصة فكر وطني من إنتاج وزارة الداخلية.

وأكد أن الخدمات التي كانت تقدم من قبل أجهزة وزارة الداخلية، سواء بطاقة رقم قومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة؛ يتم التحقق من الشخص عند استلامه الخدمة.

وأوضح أن هذا التطبيق الخاص، هدفه تأمين بيانات المواطنين، ويمنع تزوير الشهادات أو البطاقة الشخصية أو الرخصة، ومن ثم استخدامها في ارتكاب مشاكل أو أزمات.

وأشار إلى أنه يمكن خلال الشهور المقبلة، استخدام خاصية التحقق البايومتري في تقديم خدمات أخرى، بخلاف خدمات وزارة الداخلية، مثل البنوك، بما يُسهِّل الحصول على الخدمات الإلكترونية من قبل المواطن.