أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين

علق الإعلامي أحمد موسى، على استحداث وزارة الداخلية ولأول مرة فى مصر منصة وطنية موحدة للتحقق البايومترى والمصادقة اللحظية بإستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن أمام منصة وطنية للتحقق من الشخصيات وبصمة الصوت والعين والوجه وبصمة اليد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الداخلية عملت منصة للتعرف على الوجوه والشخصيات وكل إنسان له خصائص فريدة يمكن للمنصة التعرف عليها والتمييز بين الشخصيات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية والتقدير لجهود وزارة الداخلية والتطور التكنولوجي في الوزارة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المنصة تعتبر نظاما وطنيا تم تطويره في مصر بسواعد مصرية لحماية بيانات المصريين ".