درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غدٍ الأحد، مشيرة إلى أنه سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويبدأ في الصباح الباكر بطقس مائل للبرودة، ثم حار نهارا على أغلب الأنحاء، وفي الليل مائل للبرودة.

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية وصغرى 17 درجة، وفي السواحل الشمالية، تبلغ العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، أما جنوب البلاد، فيشهد الحرارة الأعلى، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل في شمال الصعيد 30 درجة عظمى".

درجات الحرارة المتوقعة غداً

من جهتها، أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء الحالي يشهد ظواهر جوية استثنائية تتعلق بالأتربة والرمال، حيث ساهمت حالة الجفاف التي شهدتها البلاد في زيادة معدلات العواصف الترابية بشكل ملحوظ مما يتطلب متابعة دقيقة للحالة الجوية.

أوضحت غانم، أن الأسبوع الحالي لن يشهد عواصف ترابية قوية، إلا أن هناك فرصًا لتكرارها خلال شهر مارس، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي أثرت على الأجواء في مصر.

وأضافت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا وبعد غدٍ، إذ تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 إلى 10 درجات.

وأشارت إلى أن هذه الموجة الدافئة “مؤقتة”، وأنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي لتعود إلى معدلات أقرب إلى الطبيعية.

ولفتت إلى أن انخفاض الحرارة، سيتزامن مع استقبال شهر رمضان، إذ من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الأيام الأولى بعد اليوم الـ 20 من شهر فبراير، لأقل من 25 مئوية، مما يوفر أجواءً معتدلة ومناسبة للصائمين خلال ساعات النهار.