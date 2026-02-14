قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع
بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
أخبار البلد

درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد

طقس الغد
طقس الغد
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غدٍ الأحد، مشيرة إلى أنه سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويبدأ في الصباح الباكر بطقس مائل للبرودة، ثم حار نهارا على أغلب الأنحاء، وفي الليل مائل للبرودة.

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية وصغرى 17 درجة، وفي السواحل الشمالية، تبلغ العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، أما جنوب البلاد، فيشهد الحرارة الأعلى، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل في شمال الصعيد 30 درجة عظمى".

درجات الحرارة المتوقعة غداً

 

درجات الحرارة المتوقعة


من جهتها، أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء الحالي يشهد ظواهر جوية استثنائية تتعلق بالأتربة والرمال، حيث ساهمت حالة الجفاف التي شهدتها البلاد في زيادة معدلات العواصف الترابية بشكل ملحوظ مما يتطلب متابعة دقيقة للحالة الجوية.

أوضحت غانم، أن الأسبوع الحالي لن يشهد عواصف ترابية قوية، إلا أن هناك فرصًا لتكرارها خلال شهر مارس، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي أثرت على الأجواء في مصر.

وأضافت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا وبعد غدٍ، إذ تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 إلى 10 درجات.

وأشارت إلى أن هذه الموجة الدافئة “مؤقتة”، وأنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي لتعود إلى معدلات أقرب إلى الطبيعية.

ولفتت إلى أن انخفاض الحرارة، سيتزامن مع استقبال شهر رمضان، إذ من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الأيام الأولى بعد اليوم الـ 20 من شهر فبراير، لأقل من 25 مئوية، مما يوفر أجواءً معتدلة ومناسبة للصائمين خلال ساعات النهار.

الأرصاد طقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة طقس غداً

