مجلة أمريكية تفضح إثيوبيا وتكشف أساليب إخفاء فظائع تيجراي عن العالم
الأرصاد: تحسن الأجواء بتقدم ساعات اليوم والأتربة تتراجع
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد العاصفة الترابية بالأمس.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة طقس بداية رمضان

محمود محسن

أكددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدنا  أجواء غير مستقرة في الأحوال الجوية، خاصة بعد وجود  عاصفة ترابية  ونشاط قوي للرياح ورؤية افقية تكانت غير واضحة على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ًصباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن اليوم قل تأثير العاصفة الترابية بشكل كبير، خاصة مع قلة نشاط الرياح مقارنة بالأمس، مؤكدة أن سرعات الرياح أقل من 30 كم في الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية اليوم مستقرة ، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحراة مستمر معنا، خاصة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال  فترة النهار تصل ما بين 25 و 26 درجة مئوية وهو اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك اضطراب جرككة الملاحة الجية في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواجسيصل ما ين 2 إلى 3 متر، مؤكدة أنه مع بدايات شهر رمضان ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية 

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

سمبوزيوم أسوان

السطوحي: 30 عامًا من الإبداع في سمبوزيوم أسوان.. و13 نحاتًا قاموا بأعمالا عالمية

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،

وزير خارجية أمريكا: لا بد من إجراء إصلاحات جذرية داخل الأمم المتحدة

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

