بعد العاصفة الترابية بالأمس.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة طقس بداية رمضان

أكددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدنا أجواء غير مستقرة في الأحوال الجوية، خاصة بعد وجود عاصفة ترابية ونشاط قوي للرياح ورؤية افقية تكانت غير واضحة على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ًصباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن اليوم قل تأثير العاصفة الترابية بشكل كبير، خاصة مع قلة نشاط الرياح مقارنة بالأمس، مؤكدة أن سرعات الرياح أقل من 30 كم في الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية اليوم مستقرة ، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحراة مستمر معنا، خاصة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تصل ما بين 25 و 26 درجة مئوية وهو اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك اضطراب جرككة الملاحة الجية في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواجسيصل ما ين 2 إلى 3 متر، مؤكدة أنه مع بدايات شهر رمضان ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية