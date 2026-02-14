رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض

قال نيكولاي ملادينوف، المدير العام المعين حديثًا لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة، لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن فرص السلام في غزة قائمة بشرط واحد.

وذكر ملادينوف أن خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة لا تزال المقترح الوحيد القادر على الإشراف على نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف ملادينوف، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لبيكي أندرسون من CNN: "لا توجد خطة أخرى مطروحة، لا توجد خيارات أخرى لكيفية المضي قدمًا، باستثناء ما ورد في خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن الدولي".

وتابع: “وصلنا إلى الحضيض في غزة، ليس فقط بسبب مأساة إنسانية، ولكن بسبب الطريقة التي تم بها التعامل مع القضية الفلسطينية على مر السنين”.