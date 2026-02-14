مؤتمر ميونخ للأمن.. تأكيد أمريكي على أهمية التحالف بين أمريكا وأوروبا

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية عبدالستار بركات، إن الرسائل الصادرة عن كلمات القادة في مؤتمر ميونخ للأمن تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون بمعزل عن أوروبا، كما أن أوروبا لا يمكن أن تكون بمعزل عن الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هذا المعنى يتضح إذا ما جُمعت تصريحات الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أمس، مع كلمة وزير الخارجية الأمريكي اليوم.

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الثاني من المؤتمر حافل بزخم سياسي غير مسبوق، مع جدول أعمال مكثف يعكس حجم التحولات التي تضرب النظام الدولي، من التنافس الأمريكي الصيني إلى مستقبل أوكرانيا، وصولاً إلى أمن المناخ والشرق الأوسط.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أنه عقب ختام كلمة وزير الخارجية الأمريكي، من المنتظر خلال دقائق الاستماع إلى وزير الخارجية الصيني، في مشهد يعكس حضور واشنطن وبكين على المنصة ذاتها، بما يبرز طبيعة الصراع أو التنافس بين القوتين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استهل اليوم بكلمة حملت عنوان “الولايات المتحدة في العالم”، عرض خلالها رؤية بلاده لدورها في ظل تصاعد الصراع بين القوى الكبرى، فيما سيتحدث وزير الخارجية الصيني تحت عنوان “الصين في العالم”، في إشارة واضحة إلى أن التنافس بين القوتين العظميين يظل المحور الأكبر للنقاشات الاستراتيجية.

وأكد أن أوروبا كانت حاضرة بثقل سياسي لافت، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، إلى جانب عدد من القادة، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد صعود مزيد من زعماء أوروبا ودول أخرى إلى المنصة لعرض وجهات نظرهم بشأن المستقبل.

