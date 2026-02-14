قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماتش صعب.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
ناصر السيد

اجتمع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مع نظرائه من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي، لمناقشة مصادرة ناقلات النفط المرتبطة بالأسطول الروسي غير الرسمي أو “الأسطول الخفي”.

وذلك في إطار سعي أوروبا لتشديد القيود على اقتصاد الحرب الروسي بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج، فقد عُقد اجتماع قوة التدخل السريع المشتركة، وهي مجموعة تضم عشر دول تتشارك التزامًا تجاه شمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقًا لأحد المشاركين ومصادر مطلعة على الأمر.

وشارك رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، في المحادثات وقدّم عدة خيارات، من بينها عمليات مشتركة لمصادرة السفن.

ولم يُحدد دور الولايات المتحدة في هذه العملية بشكل نهائي بعد، ولكن يُعتقد أن واشنطن قد تُشارك في التنسيق.

وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، في مقابلة عقب الاجتماع: "ينبغي على الدول التي تمنح أعلامها لسفن الأساطيل السرية أن تدرك أن دولاً أخرى قد تتخذ إجراءات مماثلة".

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير الإستوني إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية وأضاف أن عدداً من الدول تتخذ الحيطة والحذر خشية تصعيد النزاع.

وفي وقت سابق، أيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على سفن يُزعم ارتباطها بروسيا.

وفي 27 يناير الماضي أفادت وكالة بلومبيرج بأن عدة دول أوروبية أصدرت تحذيراً بشأن ناقلات نفط تابعة لما يُسمى بالأساطيل السرية في بحر البلطيق وبحر الشمال.

إعلان الحرب الأسطول الروسي الخفي وزير الدفاع البريطاني جون هيلي دول البلطيق دول الشمال الأوروبي اقتصاد الحرب الروسي الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامين

شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

ضبط شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

صورة أرشيفية

104 مخالفات مرورية لردع قائدي المركبات وغرامات فورية بالغربية

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد