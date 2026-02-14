قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"

اجتمع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مع نظرائه من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي، لمناقشة مصادرة ناقلات النفط المرتبطة بالأسطول الروسي غير الرسمي أو “الأسطول الخفي”.

وذلك في إطار سعي أوروبا لتشديد القيود على اقتصاد الحرب الروسي بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج، فقد عُقد اجتماع قوة التدخل السريع المشتركة، وهي مجموعة تضم عشر دول تتشارك التزامًا تجاه شمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقًا لأحد المشاركين ومصادر مطلعة على الأمر.

وشارك رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، في المحادثات وقدّم عدة خيارات، من بينها عمليات مشتركة لمصادرة السفن.

ولم يُحدد دور الولايات المتحدة في هذه العملية بشكل نهائي بعد، ولكن يُعتقد أن واشنطن قد تُشارك في التنسيق.

وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، في مقابلة عقب الاجتماع: "ينبغي على الدول التي تمنح أعلامها لسفن الأساطيل السرية أن تدرك أن دولاً أخرى قد تتخذ إجراءات مماثلة".

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير الإستوني إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية وأضاف أن عدداً من الدول تتخذ الحيطة والحذر خشية تصعيد النزاع.

وفي وقت سابق، أيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على سفن يُزعم ارتباطها بروسيا.

وفي 27 يناير الماضي أفادت وكالة بلومبيرج بأن عدة دول أوروبية أصدرت تحذيراً بشأن ناقلات نفط تابعة لما يُسمى بالأساطيل السرية في بحر البلطيق وبحر الشمال.