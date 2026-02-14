قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا إلى دوري القسم الثالث

إيهاب عمر

بعث اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي منفلوط الرياضي والجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي، بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم رسميًا إلى دوري القسم الثالث، عقب مشوار متميز في منافسات دوري الترقي من القسم الرابع إلى القسم الثالث لموسم 2025/2026، وتحقيقه نتائج قوية ضمن مجموعة الترقي.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وروح الإصرار والعمل الجماعي التي تحلى بها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، مشيدًا بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي قدمه الفريق خلال مباريات دورة الترقي التي أقيمت بمحافظة المنيا، حيث تمكن من تحقيق فوز مستحق على فريق البلينا ممثل محافظة سوهاج بنتيجة 2/1، في لقاء اتسم بالحماس والندية.

وأضاف أن الفريق واصل عروضه القوية، ونجح في تحقيق انتصار مهم على فريق فوسفات الوادي الجديد بنتيجة 1/0، ليحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دوري القسم الثالث، رافعًا اسم محافظة أسيوط في مسابقات كرة القدم المصرية على مستوى أعلى، ومؤكدًا قدرة أندية المحافظة على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الرياضي وتطوير البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة بأسيوط، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل المحافظة بصورة مشرفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب واكتشاف المواهب ورعايتها.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته متمنيًا للفريق دوام التوفيق خلال منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثالث، وتحقيق مزيد من النجاحات التي تسعد جماهير منفلوط وأبناء المحافظة، وتدعم مسيرة الرياضة بأسيوط.

أسيوط نادي منفلوط الرياضي الفريق الأول لكرة القدم دوري القسم الثالث منافسات دوري الترقي الجهاز الفني اللاعبين جماهير النادي

