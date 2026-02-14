محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا إلى دوري القسم الثالث

بعث اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي منفلوط الرياضي والجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي، بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم رسميًا إلى دوري القسم الثالث، عقب مشوار متميز في منافسات دوري الترقي من القسم الرابع إلى القسم الثالث لموسم 2025/2026، وتحقيقه نتائج قوية ضمن مجموعة الترقي.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وروح الإصرار والعمل الجماعي التي تحلى بها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، مشيدًا بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي قدمه الفريق خلال مباريات دورة الترقي التي أقيمت بمحافظة المنيا، حيث تمكن من تحقيق فوز مستحق على فريق البلينا ممثل محافظة سوهاج بنتيجة 2/1، في لقاء اتسم بالحماس والندية.

وأضاف أن الفريق واصل عروضه القوية، ونجح في تحقيق انتصار مهم على فريق فوسفات الوادي الجديد بنتيجة 1/0، ليحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دوري القسم الثالث، رافعًا اسم محافظة أسيوط في مسابقات كرة القدم المصرية على مستوى أعلى، ومؤكدًا قدرة أندية المحافظة على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الرياضي وتطوير البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة بأسيوط، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل المحافظة بصورة مشرفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب واكتشاف المواهب ورعايتها.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته متمنيًا للفريق دوام التوفيق خلال منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثالث، وتحقيق مزيد من النجاحات التي تسعد جماهير منفلوط وأبناء المحافظة، وتدعم مسيرة الرياضة بأسيوط.