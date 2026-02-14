محافظ أسيوط يتفقد مركز الخدمات المميز بالغرفة التجارية

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، تفقد خلالها مركز الخدمات المتكاملة المميز، ومكتب هيئة تنمية الصعيد، ومقر هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى قاعة التدريب التي سيتم بها تنفيذ مبادرة ريادة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب المحاسب عمرو أبوالعيون، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز الخدمات المميز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، حيث يعمل بنظام "الشباك الواحد" بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الأداء، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

وأوضح أن دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص يأتيان ضمن أولويات الدولة وفق رؤية مصر 2030، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن تكامل الخدمات داخل مقر واحد يعزز مناخ الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات.

وخلال تفقده مكتب هيئة تنمية الصعيد، أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الهيئة في تحفيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية متوازنة، كما تفقد مقر هيئة تنمية الصادرات واستعرض الخدمات التي يقدمها لدعم مجتمع المصدرين، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل الترويج الإلكتروني، وإتاحة الدراسات السوقية، وتوفير معلومات الفرص التصديرية، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي قاعة التدريب المخصصة لتنفيذ مبادرة ريادة الأعمال، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، شدد المحافظ على أهمية إعداد وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات يمثل الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما تابع الاستعدادات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمبادرة، التي تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق عبر برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة.

من جانبه، أكد النائب المحاسب عمرو أبوالعيون أن الغرفة التجارية بأسيوط حريصة على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الخدمات الرقمية والتدريبية وربطها بمبادرات الدولة التنموية، مؤكدًا استمرار التعاون الكامل مع المحافظة وكافة الشركاء لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بأسيوط.