لليوم الثاني.. قطع المياه عن 9 مناطق بحي غرب أسيوط بسبب كسر بخط طرد محطة صرف المراغي

أعلنت شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن استكمال أعمال إصلاح التسريب المفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي قطر 800 مم بمنطقة غرب أسيوط، ما يستلزم انقطاعًا مؤقتًا لمياه الشرب لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم الجمعة.

وأشارت الشركة في بيان لها الى انه يقتصر تأثر الخدمة على بعض المناطق فقط، وهي: (غرب البلد العمومي، المراغي، شارع شرف الدين، الكراكون، المصلي، المجاهدين، البركاوي، جنينة الدرويش، شارع كوم عباس).

وأكدت الشركة أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وفقا للموعد المعلن.

وأوضحت الشركة أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة وتم الدفع بمعدات الشركة تمهيدًا للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن.