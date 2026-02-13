محافظ أسيوط يطلب: تسريع وتيرة العمل بمشروعات حياة كريمة فى القرى

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد حسن ممثل الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بمجلس الوزراء، واللواء مجدي أحمد، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات المبادرة، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية، ومسئولي الهيئات والقطاعات، وشركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات)، وعدد من قيادات الوحدات التنفيذية، وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات وغيرها، كما ناقش الحضور التقارير الفنية الأخيرة التي أعدها مكتب "دار الهندسة" عقب جولاته الميدانية المستمرة على مواقع العمل بمراكز وقرى المبادرة.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ بشكل فوري، والتعامل بحسم مع أية ملاحظات أو حالات تأخير، مشددًا على أن المحاسبة ستكون حازمة ودون تهاون مع أي تقاعس أو تخاذل، حفاظًا على حقوق المواطنين، خاصة في ظل ما وفرته الدولة من إمكانات ودعم غير مسبوق لإنهاء المشروعات وتشغيلها بكامل طاقتها.

كما شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتلافي الملاحظات الفنية، والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير المعتمدة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق المستهدف من المبادرة على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية فحسب، وإنما تمتد لتشمل الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى المعيشة داخل القرى المستهدفة، ويعكس رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل متابعتها اليومية والمستمرة لكافة مشروعات المبادرة، ولن تدخر جهدًا حتى دخولها الخدمة بكفاءة كاملة وفي أسرع وقت ممكن، بما يحقق تطلعات المواطنين في قرى أكثر تطورًا وحياة أفضل.