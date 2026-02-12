بسبب كسر بخط الصرف الصحي.. انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق بغرب مدينة أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن انقطاع مياه الشرب ب 8 مناطق غرب مدينة أسيوط، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي قطر 800 مم، التابع لمنطقة غرب أسيوط.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: غرب البلد العمومي، المراغي، شارع شرف الدين، الكراكون، المصلي، المجاهدين، البركاوي، جنينة الدرويش، وشارع كوم عباس، مؤكدة أن الانقطاع لا يشمل حي غرب أسيوط بالكامل.

ومن جانبه، قال المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأنه تم الدفع الفوري بسيارات الكسح لسحب المياه المتجمعة وتهيئة موقع العمل، تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح بشكل عاجل.

وأكدت الشركة أنها تبذل أقصى جهودها للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء، مع توفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الانقطاع.

وناشدت الشركة المواطنين التواصل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى أو طلب سيارات المياه، من خلال الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01281565653، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني.