مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي

تم عقد إجتماع لمناقشة إعداد مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون بين البلدين، بمشاركة ممثلين عن مكتب الوزير وقطاع شئون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان من الجانب المصرى، وكذا ممثلى المكتب الفنى لوزير الزراعة والري بجمهورية السودان، ومدير هيئة مياه الشرب وعدد من المستشارين وأعضاء هيئة مياه الشرب من الجانب السوداني.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، والدكتور عصمت القرشي وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، وبالتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

صرح الدكتور سويلم ان هذا الإجتماع يأتى تعزيزاً لسبل التعاون بين مصر والسودان في مجالات الموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين البلدين، مشيرا للتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .  

وقد تضمن الإجتماع مناقشة البنود الواردة بمذكرة التفاهم المقترحة، حيث أعرب الجانب السوداني عن رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصرى وبناء قدرات المتخصصين بالجانب السودانى من خلال إنشاء مدرسة فنية للتدريب المهني بالسودان، حيث تم مناقشة المناهج، وآليات التعاون، والدعم الفني، والتشغيل، والأطر القانونية والتنظيمية وغيرها .

كما تم مناقشة التعاون بين مصر والسودان في مجال التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والصيانة لقطاع المياه بالسودان .

وفيما يخص إعادة تأهيل المعامل الفنية فقد أعرب الجانب السوداني عن أهمية تنفيذ عملية إعادة تأهيل شاملة للمعمل المركزي بمنطقة المقرن، بما يشمل الأعمال الإنشائية وغيرها من المتطلبات الفنية .

وقد إنتهى الاجتماع للتوافق على تحديث بنود مذكرة التفاهم بما يتماشى مع متطلبات الجانب السودانى، والتأكيد على مواصلة التواصل والتنسيق بين ممثلي هيئة مياه الشرب من الجانبين لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة .
 

