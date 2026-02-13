وزير الخارجية الأوكراني: الصين ستقدم حزمة مساعدات لأوكرانيا في قطاع الطاقة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الأوكراني، قال إن الصين تدعم سلامة أوكرانيا الإقليمية وسيادتها.



وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن الصين أكبر شريك تجاري لأوكرانيا ونعول على استمرار التعاون الاقتصادي، وبكين أكدت دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية.



وأشار إلى أن الصين ستقدم حزمة مساعدات لأوكرانيا في قطاع الطاقة، وأوكرانيا أصبحت اليوم نقطة الصمود الأوروبية، وأوكرانيا مركز رئيسي لتعزيز القدرة على التحمل في القارة الأوروبية.

وتابع أن الاعتماد الخارجي على الأمن الأوروبي قد انتهى وحان الوقت لبناء القوة الداخلية، ويجب أن تكون أوكرانيا جزءا لا يتجزأ من الهيكلية الأمنية الأوروبية الجديدة.



