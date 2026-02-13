قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق

سنتكوم
سنتكوم
محمود نوفل

أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم، باستكمال مهمة نقل واسعة النطاق استمرت 23 يوماً، تم خلالها نقل أكثر من 5,700 مقاتل من تنظيم "داعش" من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.

وفي بيان لها؛ أشارت "سنتكوم" إلى أن المهمة التي انتهت برحلة جوية ليلية في 12 فبراير، كانت قد بدأت في 21 يناير الماضي.

وذكر البيان الأمريكي : وتهدف هذه العملية إلى ضمان بقاء معتقلي التنظيم في منشآت احتجاز آمنة ومنع أي محاولات لفرارهم أو إعادة تنظيم صفوفهم.

وفي تعليق له على العملية، أثني الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بجهود القوات المشتركة، قائلاً: "أحيي الفريق بأكمله الذي نفذ هذه المهمة الصعبة للغاية، براً وجواً، بتركيز عالٍ واحترافية كبيرة، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين".

وقال أيضا : "نثمن قيادة العراق وإدراكه بأن نقل هؤلاء المعتقلين أمر ضروري لتعزيز الأمن الإقليمي".

وبدوره ، صرح اللواء كيفن لامبرت، قائد "عملية العزم الصلب" (CJTF-OIR)، بأن التنفيذ الناجح لهذه العملية "المنظمة والآمنة" سيسهم بشكل مباشر في منع عودة ظهور تنظيم "داعش" في سوريا.

كما أعرب عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي قدمته قوات التحالف في تخطيط وتنسيق المهمة.

يُذكر أن "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، التي أنشأتها القيادة المركزية الأمريكية في عام 2014، تواصل مهامها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة في الحرب ضد شبكة "داعش"، وذلك بعد الهزيمة الإقليمية للتنظيم في عام 2019.

تنظيم داعش سنتكوم العراق سوريا السجون العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

حملات نظافة

حملات مكثفة للنظافة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد

افتتاح 9 مساجد في كفر الشيخ | صور

الاعتداء على شاب في القليوبية

والدة ضحية واقعة القليوبية: اعتدوا عليه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة عاطفية

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد