خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق

أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم، باستكمال مهمة نقل واسعة النطاق استمرت 23 يوماً، تم خلالها نقل أكثر من 5,700 مقاتل من تنظيم "داعش" من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.

وفي بيان لها؛ أشارت "سنتكوم" إلى أن المهمة التي انتهت برحلة جوية ليلية في 12 فبراير، كانت قد بدأت في 21 يناير الماضي.

وذكر البيان الأمريكي : وتهدف هذه العملية إلى ضمان بقاء معتقلي التنظيم في منشآت احتجاز آمنة ومنع أي محاولات لفرارهم أو إعادة تنظيم صفوفهم.

وفي تعليق له على العملية، أثني الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بجهود القوات المشتركة، قائلاً: "أحيي الفريق بأكمله الذي نفذ هذه المهمة الصعبة للغاية، براً وجواً، بتركيز عالٍ واحترافية كبيرة، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين".

وقال أيضا : "نثمن قيادة العراق وإدراكه بأن نقل هؤلاء المعتقلين أمر ضروري لتعزيز الأمن الإقليمي".

وبدوره ، صرح اللواء كيفن لامبرت، قائد "عملية العزم الصلب" (CJTF-OIR)، بأن التنفيذ الناجح لهذه العملية "المنظمة والآمنة" سيسهم بشكل مباشر في منع عودة ظهور تنظيم "داعش" في سوريا.

كما أعرب عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي قدمته قوات التحالف في تخطيط وتنسيق المهمة.

يُذكر أن "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، التي أنشأتها القيادة المركزية الأمريكية في عام 2014، تواصل مهامها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة في الحرب ضد شبكة "داعش"، وذلك بعد الهزيمة الإقليمية للتنظيم في عام 2019.