الزمالك وكايزر تشيفز.. هل ينجح الأبيض في حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي؟

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية مساء السبت نحو المواجهة الحاسمة التي تجمع بين الزمالك ونظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يحمل أهمية كبرى لتحديد المتأهلين وترتيب المجموعة الرابعة.

ويستضيف استاد السويس المباراة في السادسة مساءً ضمن الجولة السادسة والأخيرة، وسط توقعات بمواجهة قوية يحتاج فيها الزمالك إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في التأهل إلى ربع النهائي.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الاخيرة

يتصدر المجموعة الرابعة فريق جنوب إفريقيا كايزر تشيفز برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك بـ8 نقاط في المركز الثاني فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل زيسكو يونايتد الترتيب برصيد 3 نقاط ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة لجميع الفرق.

خطة الزمالك في المواجهة

من المنتظر أن يدخل المدير الفني معتمد جمال بعض التعديلات على التشكيل الأساسي لمنح الفرصة لبعض اللاعبين غير الأساسيين مع الحفاظ على توازن الفريق.

تهدف التغييرات إلى توزيع الجهد بين اللاعبين وتفادي الإصابات الناتجة عن الضغط المتواصل للمباريات المحلية والقارية.

وقد تشمل التعديلات بعض مراكز الوسط والأجنحة والهجوم والظهير الأيسر، بينما من المتوقع استمرار الاستقرار في مركزي حراسة المرمى والظهير الأيمن.

الطاقم التحكيمي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة لطاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود علي محمود، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد، فيما يتولى عمرو إسماعيل السيد مهمة الحكم الرابع مع تعيين مراقبين من جيبوتي والمغرب لمتابعة المباراة وضمان سيرها وفق اللوائح.

تأتي المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، إذ قد تحسم بشكل نهائي ملامح التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، لتكون جولة حاسمة تحمل كل عناصر الإثارة والتشويق.