أهلي جدة يتقدم على الشباب برباعية بالشوط الأول في دوري روشن

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق أهلي جدة وفريق الشباب، بنتيجة 4-2 للأهلي، من المباراة التي تجمعهما على ملعب اس اتش جي أرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة الأهلي والشباب

سجل رباعية الأهلي كل من:" ريان حامد، فرانك كيسي، رياض محرز وإنز ميلوت في الدقائق 6 و20 و25 و34، فيما جاءت ثنائية هدف الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 33 و44

مباراة الشباب ضد الأهلي في دوري روشن

يخوض أهلي جدة المواجهة بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، وهو يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر الهلال.

ويملك الشباب 19 نقطة يحتل بها المركز الـ 13 .

خلال الجولة السابقة من الدوري السعودي خسر الشباب 1- 0 أمام مضيفه الخلود.

أما الأهلي فقد فاز 2 - 0 على ضيفه الحزم على ملعب الإنماء في جدة.

تاريخ مواجهات أهلي جدة والشباب

تاريخيًا، يتمتع فريق الشباب بتفوق طفيف على النادي الأهلي في مواجهات دوري المحترفين، حيث التقيا في 33 مناسبة، حقق الشباب الفوز في 11 مباراة بينما حقق الأهلي 10 انتصارات، في حين انتهت 12 مباراة بالتعادل، وقد سجل هجوم الشباب 48 هدفًا مقابل 51 هدفًا للنادي الأهلي.