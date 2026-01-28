أهلي جدة يكرم ضيفه الاتفاق برباعية في الدوري السعودي

حقق أهلي جدة الفوز على ضيفه الاتفاق، برباعية نظيفية، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك عبد الله الدولي، بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

نجح المهاجم إيفان توني في إحراز هدفي فريق الأهلي في الدقيقتين 17 و27 من زمن الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني للمباراة، سجل فالنتين أتانجانا هدف الأهلي الثالث في شباك الاتفاق من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64 قبل أن إيفان توني لإحراز الهدف الرابع للأهلي والثالث له "هاتريك"في شباك الضيف الاتفاقي، خلال الدقيقة 84 من ركلة جزاء .

يهذه النتيجةرفع أهلي جدة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 29 نقطة في المركز السابع ز

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الاتفاق على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: محمد عبدالرحمن، روجير إيبانيز، ريان حامد

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، أتانجانا، إنزو ميو

الهجوم: جالينو ويندرسون، رياض محرز، إيفان توني