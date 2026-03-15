مباراة الأهلي والترجي .. الموعد والقناة الناقلة والحكم والتشكيل



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

موعد مباراة الأهلي والترجي

يواجه فريق الأهلي نظيره الترجي اليوم الاحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب «حماد العقربي» في رادس

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والترجي

تذاع مباراة اﻷهلي والترجي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"

قائمة الأهلي لمواجهة الترجى التونسى

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة الترجى التونسى كل من :

محمد الشناوي، أشرف بن شرقي، مصطفى شوبير، يوسف بلعمري، سيحا، هادي رياض، حمزة علاء، إمام عاشور، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد على بن رمضان، أحمد عيد، ياسر إبراهيم، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمرو الجزار، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد شكري، محمد هاني، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات.

ويغيب عن الأهلي كل من ياسين مرعي بسبب اصابته في العضلة الضامة وكريم فؤاد، بسبب اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي والترجي مع الفائز من مباراة صن داونز والملعب المالي

حكم مباراة الأهلي والترجي

وقرر الكاف اسناد ادارة المباراة للحكم السنغالي عيسى سي و الموريتاني أحمد امتياز فى تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس