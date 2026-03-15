الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد وأستون فيلا قبل موقعة الدوري الإنجليزي

عبدالله هشام

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قوية ضمن صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، في ظل التقارب الشديد بين الفريقين في جدول الترتيب، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظهما في حجز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراحل الحاسمة من الموسم.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة الأولى للفريق تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك منذ توليه المهمة خلفًا للمدرب روبن أموريم في يناير الماضي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: سيني ليمينز

الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - يورو - ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي مانيوو - كاسيميرو - ماتيوس كونيا - ديالو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبيومو.

في المقابل، يعاني أستون فيلا من تذبذب في النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، وتلقى خسائر أمام وولفرهامبتون وتشيلسي، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريق في سعيه لاستعادة توازنه ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: لامار بولارد - إيزري كونسا - تايرون مينجز - لوكاس دين.

الوسط: روس باركلي - جون مكجين - أمادو اونانا - إيمي بوينديا.

الهجوم: مورجان روجرز - أولي واتكينز.

بالصور

