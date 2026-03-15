مانشستر يونايتد يستضيف أستون فيلا في صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قوية ضمن صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، في ظل التقارب الشديد بين الفريقين في جدول الترتيب، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظهما في حجز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراحل الحاسمة من الموسم.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة الأولى للفريق تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك منذ توليه المهمة خلفًا للمدرب روبن أموريم في يناير الماضي.

في المقابل، يعاني أستون فيلا من تذبذب في النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، وتلقى خسائر أمام وولفرهامبتون وتشيلسي، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريق في سعيه لاستعادة توازنه ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.