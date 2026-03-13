مانشستر يونايتد يبحث عن العودة للانتصارات أمام أستون فيلا

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الي العودة لطريق الانتصارات من جديد، خلال لقائه المنتظر مع أستون فيلا، بعد غد الأحد، على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)ضمن منافسات المرحلة الـ30 بالدوري الإنجليزي

وسيحاول كلا الفريقين للبقاء بالمراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم.



وتلقى مانشستر يونايتد خسارة مباعتة 1 / 2 أمام مضيفه نيوكاسل في المرحلة الماضية للبطولة، ليبقى فريق المدرب مايكل كاريك في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.



ولا يختلف الحال أيضا بالنسبة لأستون فيلا، الذي خسر صفر / 2 أمام مضيفه وولفرهامبتون، قبل أن يتلقى خسارة مدوية 1 / 4 أمام ضيفه تشيلسي، في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، ليصبح في المركز الرابع، برصيد 51 نقطة أيضا، بفارق 6 أهداف خلف مانشستر يونايتد.

ويطمح تشيلسي لاستعادة اتزانه من جديد، عقب خسارته الكبيرة 2 / 5 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الـ16 لدوري الأبطال، أول أمس، عندما يستضيف نيوكاسل.



وجاء فوز تشيلسي على أستون فيلا في المرحلة الماضية، لينعش حظوظ الفريق اللندني في التقدم نحو أندية المربع الذهبي، حيث بات في المركز الخامس حاليا برصيد 48 نقطة.



ويضع تشيلسي آمالا كبيرة في اللقاء على مهاجمه جواو بيدرو، الذي أحرز 8 أهداف في آخر ثماني مباريات للفريق الأزرق.



لكن خطط فريق المدرب ليام روسينيور سوف تصطدم بأطماع نيوكاسل، صاحب المركز الثاني عشر بـ39 نقطة، في الاستفادة من أدائه الرائع أمام برشلونة الإسباني بدوري الأبطال.

وكان نيوكاسل قريبا من الفوز على برشلونة 1 / صفر، غير أنه تلقى هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة، عبر لامين يامال، نجم الفريق الكتالوني من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1، يوم الثلاثاء الماضي.



ويرى إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، أن مواجهة تشيلسي، ستكون بمثابة فرصة جيدة لفريقه لخوض بروفة قوية قبل مباراته المنتظرة مع برشلونة في جولة الإياب بملعب (كامب نو)، يوم الأربعاء المقبل.