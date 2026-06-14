موعد المقابلات للعاملين بالأوقاف للالتحاق بـ معهد الدراسات الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموعد المقابلات الأولية بالمديريات الإقليمية للعاملين بالأوقاف الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية للحصول على منحة الماجستير أو الدكتوراة المجانية للعام الدراسي ٢٠٢٦م - ٢٠٢٧م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه من المقرر أن تُعقد المقابلات الأولية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٦/١٦م في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر المديرية التابع لها المتقدم، على أن يُعدّ من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد معتذرًا عن استكمال إجراءات التقديم.

وللاطلاع على الأسماء، اضغط هنا

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على دعم الكوادر العلمية وتنمية القدرات الأكاديمية للعاملين بها، وتشجيعهم على استكمال الدراسات العليا بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني.

تعيين 11 شيخًا جديدًا للطرق الصوفية في مصر

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، صدور قرار بتعيين 11 شيخًا لعدد من الطرق الصوفية، وذلك وفقًا للقرار رقم (129) لسنة 2026، والمنشور بالوقائع المصرية "العدد 127 تابع" الصادر اليوم الأحد 14 يونيو 2026.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن هذه التعيينات تأتي في إطار استكمال البناء المؤسسي للطرق الصوفية ودعم دورها الدعوي والتربوي والاجتماعي، بما يسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخ المنهج الصوفي الأصيل الذي يمثل أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

وأوضح أن القرار تضمن تعيين كل من:

الشيخ شريف محمد سعيد محمد الطيب شيخًا للطريقة السمانية الخلوتية.

الشيخ زاهد حسن السيد يوسف خليل شيخًا للطريقة الزاهدية الأحمدية.

الشيخ مروان عمر محمد يوسف مروان شيخًا للطريقة المروانية الخلوتية.

الدكتور علي نضال السيد علي المغازي شيخًا للطريقة المغازية الخلوتية.

الشيخ الدكتور ضياء أيمن أحمد صبري الفرغلي شيخًا للطريقة الفرغلية الأحمدية.

الشيخ محمد مسعود عبد السلام حجازي شيخًا للطريقة القادرية الفارضية.

المهندس كريم محمد محمد الشعيبي شيخًا للطريقة الشعيبية الأحمدية.

المهندس كريم مصطفى محمد أبو الفتح شيخًا للطريقة القاوقجية الشاذلية.

الشيخ كريم محمود محمود أبو الفيض شيخًا للطريقة الفيضية الشاذلية.

خالد جميل مختار بخيت شيخًا للطريقة النقشبندية.

الشيخ عمرو أحمد عفيفي أحمد الساكت شيخًا للطريقة العفيفية الهاشمية.

وأشار القصبي، إلى أن المشيخة العامة للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية يثمنان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم المؤسسات الدينية الوسطية، مؤكدًا أن شيوخ الطرق الجدد تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في خدمة المريدين، ونشر صحيح الدين، وتعزيز قيم المحبة والتسامح والانتماء الوطني.

واختتم شيخ مشايخ الطرق الصوفية تصريحه بتوجيه التهنئة لشيوخ الطرق الذين شملهم القرار، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الدينية والوطنية، بما يحقق أهداف الطرق الصوفية في خدمة الدين والوطن والمجتمع.