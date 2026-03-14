مالك مانشستر يونايتد يشيد بكاريك ويتجاهل الرد على موقفه بالمدى الطويل

قال جيم راتكليف، الشريك المؤسس لنادي مانشستر يونايتد، إن المدرب المؤقت مايكل كاريك يقوم بعمل "ممتاز"، لكن الملياردير البريطاني رفض الإجابة عن سؤال حول إمكانية استمرار اللاعب السابق في منصبه على المدى الطويل.

يحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كاريك، لاعب خط الوسط السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، والذي تم التعاقد معه في يناير بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وقال راتكليف لشبكة سكاي سبورتس خلال سباق الجائزة الكبرى الصيني يوم السبت: "إنه يقوم بعمل ممتاز، نعم بكل تأكيد".

تمت إقالة روبن أموريم في أوائل يناير الثاني بعد 14 شهرًا من توليه المنصب، وكان يونايتد يحتل المركز السادس.

سُئل راتكليف، الذي يُسيطر على عمليات كرة القدم في يونايتد رغم كونه مساهمًا بنسبة أقلية، من قبل سكاي سبورتس عما إذا كان كاريك سيحصل على الوظيفة بشكل دائم في حال استمرار تحسن أداء الفريق.

وأجاب راتكليف ضاحكًا: "لن أتطرق إلى هذا الموضوع".

تحت قيادة كاريك، فاز يونايتد في ست من مبارياته الثماني، وخسر مباراة واحدة فقط. ويستضيف يونايتد فريق أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد. يتساوى الفريقان في النقاط، لكن فريق كاريك يتقدم بفارق الأهداف.

يُذكر أن راتكليف، مالك شركة إينيوس العملاقة للبتروكيماويات، يمتلك أيضاً حصة في فريق مرسيدس للفورمولا 1.