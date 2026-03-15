بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

تصدرت الفنانة يارا السكري تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد تراود الاشاعات عليها بارتباطها بالفنان احمد العوضى ، خاصة بعد نجاحهم فى المسلسل الرمضانى على كلاى الذي يعرض حاليا .

وتتميز يارا السكري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد يارا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وحلت الفنانة يارا السكري على برنامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال، لتكون من احدث ضحاياه ضمن حلقات الموسم الرمضانى الحالي 2026.

ووجه رامز جلال سؤالًا الى يارا السكري اثناء الحلقة عن حقيقة تسببها في انفصال نجم الجيل تامر حسنى عن زوجته السابقة بسمة بوسيل ، بعد شائعات ارتباطها به التى تداولت هذا الوقت ، معلقا: هو انتي فعلا السبب في طلاق نجم الجيل؟ وردت يارا السكري ، لا محصلش.