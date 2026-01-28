الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي

أنهى الأهلي السعودي الشوط الاول متفوقا على ضيفه الاتفاق، بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الملك عبد الله الدولي، بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ونجح المهاجم إيفان توني هدفي فريق الأهلي في الدقيقتين 17 و27 من زمن المباراة.

ويغيب المهاجم المصري أحمد حسن كوكا عن فريق الاتفاق في مواجهة الليلة، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الاتفاق على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: محمد عبدالرحمن، روجير إيبانيز، ريان حامد

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، أتانجانا، إنزو ميو

الهجوم: جالينو ويندرسون، رياض محرز، إيفان توني