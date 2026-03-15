بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

سجل سعر المشغولات الذهبية، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026 على مستوى الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وحافظ سعر الذهب على استقراره الحذر داخل محلات الصاغة المختلفة بعد خسائر متكررة على مدار 3 أيام سابقة.

تداوات الذهب

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 70 جنيهًا مقارنة بما كان عليه مساء أمس؛ ليصل بذلك مجمل ما خسره نحو 130 جنيهًا خلال يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7410 جنيهات.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 8468 جنيهات للشراء و8411 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7763 جنيهات للشراء و 7710 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو6351 جنيهًا للشراء و 6308 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.28 ألف جنيه للشراء و 58.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5021 دولارًأ للشراء و 2019 دولارًا للبيع.