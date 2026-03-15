طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

قدّمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة .

المكونات

- 2 كوب سمن بلدي أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- 1 كوب سكر بودرة منخول جيدًا

- 3 أكواب دقيق منخول

- رشة ملح صغيرة

- رشة فانيليا (اختياري)

- فستق أو لوز للتزيين

طريقة التحضير لعمل الغريبة الناعمة

1. خفق السمن: ضعي السمن في وعاء واخفقيه جيدًا حتى يصبح قوامه فاتحًا وكريميًا.

2. إضافة السكر: أضيفي السكر البودرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا.

3. إضافة الدقيق: أضيفي الدقيق المنخول مع رشة الملح والفانيليا، وقلبي بخفة حتى يتجمع العجين دون عجن زائد.

4. تشكيل العجينة: شكلي كرات صغيرة من العجين وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة.

5. التزيين: ضعي حبة فستق أو لوز في منتصف كل قطعة.

6. الخبز: اخبزي في فرن متوسط الحرارة (160–170 درجة مئوية) لمدة 12–15 دقيقة، مع مراعاة أن الغريبة يجب أن تظل بيضاء اللون ولا تتحمر.

7. التبريد: اتركيها لتبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى تحافظ على شكلها الهش.

نصائح لنجاح الغريبة

- استخدام سمن بلدي يعطي طعم غني ومميز.

- نخل السكر والدقيق جيدًا يضمن قوام ناعم.

- لا تكثري من العجن حتى لا تصبح قاسية.