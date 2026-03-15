طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

قدّمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة .
المكونات
- 2 كوب سمن بلدي أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- 1 كوب سكر بودرة منخول جيدًا
- 3 أكواب دقيق منخول
- رشة ملح صغيرة
- رشة فانيليا (اختياري)
- فستق أو لوز للتزيين
طريقة التحضير لعمل الغريبة الناعمة
1. خفق السمن: ضعي السمن في وعاء واخفقيه جيدًا حتى يصبح قوامه فاتحًا وكريميًا.
2. إضافة السكر: أضيفي السكر البودرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا.
3. إضافة الدقيق: أضيفي الدقيق المنخول مع رشة الملح والفانيليا، وقلبي بخفة حتى يتجمع العجين دون عجن زائد.
4. تشكيل العجينة: شكلي كرات صغيرة من العجين وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة.
5. التزيين: ضعي حبة فستق أو لوز في منتصف كل قطعة.
6. الخبز: اخبزي في فرن متوسط الحرارة (160–170 درجة مئوية) لمدة 12–15 دقيقة، مع مراعاة أن الغريبة يجب أن تظل بيضاء اللون ولا تتحمر.
7. التبريد: اتركيها لتبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى تحافظ على شكلها الهش.
نصائح لنجاح الغريبة
- استخدام سمن بلدي يعطي طعم غني ومميز.
- نخل السكر والدقيق جيدًا يضمن قوام ناعم.
- لا تكثري من العجن حتى لا تصبح قاسية.