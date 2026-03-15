قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناردين جرس لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نهائي لبطولة أسبوع الإسكواش للسيدات 2026
وفاة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول وتشييع جثمانه اليوم بالمقطم
صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. تقارير عن إصابات وأضرار في وسط المدينة
مصر تدعم الأشقاء.. وزير الخارجية يبدأ جولة تنسيق وتشاور وتضامن مع دول الخليج
المملكة المتحدة: ندرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها
الشيخ محمد بن زايد يحتفل بـيوم الطفل الإماراتي: سلامة وسعادة أطفالنا أولوية قصوى
إسرائيل تحدد موعدا محتملا لإنهاء الحرب ضد إيران
كسوف حير العلماء 27 قرنا.. كشف أحد أقدم ألغاز الشمس
22% عائد شهري في السنة الأولى.. شهادة البنك الأهلي البلاتينية تغير قواعد الادخار
القبض على سيدتين تعديا على بعضهما بالضرب في الشرقية
دبلوماسيون : خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية يؤكد أهمية التماسك الوطني في مواجهة التحديات
60 مليار دولار أرباحا محتملة لشركات النفط الأمريكية مع استمرار ارتفاع أسعار الخام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
رنا عصمت

قدّمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة .

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة 

طريقة عمل الغريبة الناعمة (السهل الممتنع بسره الأصيل)

المكونات

- 2 كوب سمن بلدي أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- 1 كوب سكر بودرة منخول جيدًا

- 3 أكواب دقيق منخول

- رشة ملح صغيرة

- رشة فانيليا (اختياري)

- فستق أو لوز للتزيين

طريقة التحضير لعمل الغريبة الناعمة

1. خفق السمن: ضعي السمن في وعاء واخفقيه جيدًا حتى يصبح قوامه فاتحًا وكريميًا.

2. إضافة السكر: أضيفي السكر البودرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا.

3. إضافة الدقيق: أضيفي الدقيق المنخول مع رشة الملح والفانيليا، وقلبي بخفة حتى يتجمع العجين دون عجن زائد.

4. تشكيل العجينة: شكلي كرات صغيرة من العجين وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة.

5. التزيين: ضعي حبة فستق أو لوز في منتصف كل قطعة.

6. الخبز: اخبزي في فرن متوسط الحرارة (160–170 درجة مئوية) لمدة 12–15 دقيقة، مع مراعاة أن الغريبة يجب أن تظل بيضاء اللون ولا تتحمر.

7. التبريد: اتركيها لتبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى تحافظ على شكلها الهش.

نصائح لنجاح الغريبة

- استخدام سمن بلدي يعطي طعم غني ومميز.

- نخل السكر والدقيق جيدًا يضمن قوام ناعم.

- لا تكثري من العجن حتى لا تصبح قاسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

ترشيحاتنا

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

بوجاتي فيرون

"بوجاتي" تُعيد إحياء نموذج نادر من فيرون ساهم في تحقيق رقم السرعة التاريخي |صور

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد