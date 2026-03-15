لاريجاني: بقايا من شبكة جيفري إبستين يخططون لهجوم شبيه بـ11 سبتمبر لإلصاقه بإيران

وأوضح لاريجاني، في منشور عبر منصة X، اليوم "الأحد"، أنه سمع بأن بعض الأفراد المرتبطين بفريق رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين يخططون لتنفيذ حادث ضخم على غرار ما وقع في نيويورك عام 2001، بهدف اتهام طهران بالوقوف وراءه.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده ترفض من حيث المبدأ أي أعمال إرهابية، مشدداً على أن إيران لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع الشعب الأمريكي.

وأضاف أن الموقف الدفاعي الحالي لطهران يأتي، بحسب وصفه، رداً على ما اعتبره "اعتداءً أمريكياً إسرائيلياً"، مشيراً إلى أن رد بلاده يندرج في إطار الدفاع ومعاقبة من يشنون الهجمات عليها.

وتعود أحداث 11 سبتمبر إلى عام 2001 عندما نفذ تنظيم القاعدة سلسلة هجمات منسقة داخل الولايات المتحدة، عبر خطف أربع طائرات مدنية؛ اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، فيما ضربت الثالثة مبنى البنتاغون قرب واشنطن العاصمة، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في ولاية بنسلفانيا.

وأسفرت الهجمات عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وشكلت نقطة تحول بارزة في السياسات الأمنية والعسكرية على مستوى العالم.