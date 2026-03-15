قيادي بالجيل يطالب الحكومة بالرقابة على الأسعار ومواجهة الاحتكار في ظل الظروف الراهنة

أكد أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن كلمة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل مهمة بشأن الأوضاع الإقليمية، وأكدت ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال قاسم إن تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة، خاصة في منطقة الخليج، يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا يقوم على حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار الدول العربية في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا محوريًا في احتواء الأزمات الإقليمية والدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، بما يسهم في منع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت أيضًا مصارحة واضحة للمواطنين بحقيقة التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس حرص القيادة السياسية على الشفافية وشرح طبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد.

وشدد قاسم على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو المغالاة في أسعار السلع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا قويًا من الأجهزة الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من أي ممارسات احتكارية.