برلماني: الرئيس السيسي رسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمواطن لحماية الاستقرار

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل مهمة تعكس رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن التركيز على وحدة الأسرة المصرية وتماسك الجبهة الداخلية يمثل الأساس الحقيقي للحفاظ على استقرار الوطن في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة التي تمر بها المنطقة.

وقال عبدة إن حديث الرئيس عن قوة الدولة المصرية المستمدة من تلاحم شعبها يؤكد أن القيادة السياسية تدرك أن بناء الإنسان المصري هو الركيزة الأولى لأي تقدم، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين الحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطنين، وهو ما ظهر بوضوح في التأكيد على أن كل القرارات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار المصلحة العامة وليس على حساب المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت إشارات واضحة إلى أن الدولة لا تنفصل عن مواطنيها، بل تعتبرهم شركاء في تحمل المسؤولية، وهو ما يعكس نهجًا صريحًا في المصارحة والشفافية، لافتًا إلى أن هذه الرسائل تعزز الثقة بين القيادة والشعب وتؤكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة رغم التحديات.

وأوضح عبدة، أن الجزء المتعلق بالأوضاع الإقليمية في كلمة الرئيس كان بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالتوترات التي تشهدها منطقة الخليج وبعض الدول العربية، حيث شدد الرئيس على أن مصر ترفض أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وتؤكد أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد أن تأكيد الرئيس على دعم الحلول الدبلوماسية ورفض التصعيد يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على الحفاظ على الاستقرار وتجنب اتساع رقعة الصراعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل على منع تفاقم الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس كان حريصًا على توضيح أن التطورات الإقليمية لا تؤثر فقط على الدول محل الصراع، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل وتحمل المسؤولية من الجميع، مؤكدًا أن كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية جاءت لتطمئن المواطنين وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة، تقوم على حماية الاستقرار الداخلي، والحفاظ على الأمن القومي، والاستمرار في مسار البناء والتنمية رغم كل التحديات.