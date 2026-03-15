أخبار التوك شو: مفاجأة فى حالة الطقس.. ومصر تؤكد ضرورة صون مقدرات دول المنطقة من أي تهديدات مستقبلية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



قال مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الجدل داخل الولايات المتحدة يتصاعد بشأن احتمالات الانخراط في حرب مفتوحة مع إيران، مشيراً إلى وجود تباينات في المواقف بين بعض دوائر صنع القرار والرأي العام، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب يكرر حديثه عن تحقيق انتصار على إيران ويدعوها إلى الاستسلام، في حين تتباين الآراء داخل الساحة السياسية الأمريكية حول هذا النهج.

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحاتها "لقناة الأولي المصرية" أن حالة الطقس اليوم، الأحد 15 مارس 2026، ستشهد تقلبات جوية ملحوظة.

نقلت قناة الأولى المصرية عن أسرة "طلاب من أجل مصر" في الجامعات الحكومية، تنظيمهم حفل إفطار جماعي في ساحة الجامعات يوم 10 مارس.

كشف أشرف أبو الريش مدير تحرير روزاليوسف، أن وزارة الأوقاف استعدت للاحتفال بليلة القدر من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين لصلاة التراويح والتهجد.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة الدول المدافعة عن استقرار العالم العربي وأمنه.

أكد وزير خارجية مصر، ضرورة حماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرًا بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلاً عن مصادر إعلامية إيرانية، بوقوع هجمات على المراكز العسكرية والحكومية في مدن دزفول وأصفهان وشيراز، بالإضافة إلى الموانئ الجنوبية لإيران.

أكد الشيخ خالد الجندي أن هناك فرقًا كبيرًا بين المعجزة والكرامة، فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يحدث على يد الأنبياء لتأكيد صدق دعوتهم، أما الكرامة فهي أمر مشابه، لكنه يحدث على يد الولي الصالح ولا يرتبط بدعوى النبوة.













