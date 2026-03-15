عبد العاطي:مصر ستظل دائمًا في مقدمة الدول المدافعة عن استقرار العالم العربي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة الدول المدافعة عن استقرار العالم العربي وأمنه.

وأضاف أن تعزيز الأمن العربي يعتبر هدفًا محوريًا في السياسة الخارجية لمصر، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار المنطقة يعد جزءًا أساسيًا من مسؤولية مصر في العالم العربي.

دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية

وأردف بدر عبد العاطي أن مصر تلتزم التزامًا قويًا بمساندة الدول العربية في مواجهة أي تهديدات تضر بأمنها واستقرارها. وأوضح أن مصر ستواصل دورها القيادي في تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد المنطقة.

دور مصر القيادي في السياسة العربية

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم أي جهود تهدف إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الدول العربية هو السبيل الأوحد لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة التي تشهدها المنطقة.

التزام بمواجهة التحديات الإقليمية

وأكد وزير الخارجية أن السياسة تركز على حماية الأمن القومي العربي من خلال التنسيق مع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لضمان الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.