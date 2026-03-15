كيف استعدت وزارة الأوقاف للاحتفال بليلة القدر

كشف أشرف أبو الريش مدير تحرير روزاليوسف، أن وزارة الأوقاف استعدت للاحتفال بليلة القدر من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين لصلاة التراويح والتهجد.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيادات وزارة الأوقاف كان لهم دور كبير في تنفيذ الخطة الدعوية.

وقال إن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة والمدينة وصدحت به الألسن والأفواه المصرية الكبيرة مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد وشعبان الصياد ومحمد رفعت وغيرهم الكثير.



ولفت إلى أن ليلة القدر قال فيها الله « إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر»، وهي ليلة عظيمة مرتبطة بأعظم لحظة في تاريخ الرسالة الإسلامية التي تتمثل في نزول القرآن الكريم على قلب رسول الله.

