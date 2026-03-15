إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

اعتراف بإسرائيل.. تفاصيل مقترح فرنسي لوقف الحرب بين الاحتلال ولبنان

محمود عبد القادر

كشفت مصادر مطلعة أن فرنسا أعدت مقترحا يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل ولبنان، يتضمن خطوات سياسية وأمنية واسعة، من أبرزها اعتراف لبناني بإسرائيل وبدء مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين برعاية دولية.

وبحسب ما أورده موقع “أكسيوس” نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن الخطة الفرنسية تخضع حالياً للمراجعة من قبل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

 وتقضي المبادرة بإطلاق مفاوضات بين بيروت وتل أبيب بدعم فرنسي وأمريكي للوصول خلال شهر إلى “إعلان سياسي” مشترك، على أن تبدأ المباحثات على مستوى كبار الدبلوماسيين قبل أن تنتقل إلى مستوى القيادات السياسية.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود خطة فرنسية رسمية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدة في بيان أن باريس تدعم انفتاح السلطات اللبنانية على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، وأن دورها يقتصر على تسهيل مثل هذه اللقاءات، بينما يعود للطرفين تحديد جدول أعمالها.

ووفق المعلومات المتداولة، تسعى فرنسا إلى استضافة المفاوضات في باريس. ويتضمن الإعلان السياسي المقترح اعترافاً أولياً من لبنان بإسرائيل، إلى جانب تعهد الحكومة اللبنانية باحترام سيادة إسرائيل ووحدة أراضيها.

كما ينص المقترح على التزام الجانبين بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006، إضافة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن عام 2024. وفي هذا السياق، تتعهد الحكومة اللبنانية بمنع أي هجمات ضد إسرائيل تنطلق من أراضيها، والعمل على تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله ووقف أنشطته العسكرية.

وتشمل الخطة أيضاً إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية خلال شهر من المناطق التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وتقترح المبادرة اعتماد آلية مراقبة تقودها الولايات المتحدة لمتابعة خروقات وقف إطلاق النار والتعامل مع أي تهديدات محتملة. كما تتولى قوات “يونيفيل” التأكد من نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، فيما تشرف مجموعة دولية مفوضة من مجلس الأمن على تنفيذ عملية نزع السلاح في بقية الأراضي اللبنانية.

ومن بين البنود المطروحة كذلك إعلان لبنان استعداده للدخول في مفاوضات حول اتفاق دائم لـ“عدم الاعتداء” مع إسرائيل، يفترض توقيعه خلال شهرين، ويتضمن التزاماً متبادلاً بحل النزاعات بوسائل سلمية وإقامة ترتيبات أمنية مشتركة.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، تنص الخطة على انسحاب إسرائيل من خمسة مواقع في جنوب لبنان كانت قد سيطرت عليها منذ نوفمبر 2024.

أما المرحلة الأخيرة من المبادرة، فتتعلق بترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين لبنان وسوريا، على أن يتم الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية عام 2026.

وفي سياق التحضيرات المحتملة للمفاوضات، ذكرت المصادر أن الرئيس اللبناني جوزاف عون شكل فريقاً للتفاوض في حال بدء محادثات مباشرة، بينما كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير السابق رون ديرمر بإدارة الملف اللبناني خلال الحرب.

وبحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، سيتولى ديرمر التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادة أي مفاوضات محتملة مع الجانب اللبناني إذا انطلقت خلال الأسابيع المقبلة. كما سيكون من أولى مهامه التنسيق مع واشنطن بشأن الجهة التي ستتولى الوساطة الأميركية بين الطرفين.

وفي تطور متصل، نقلت وسائل إعلام عن مصدر لبناني أن بيروت شددت على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار كشرط أولي لأي مبادرة تفاوضية طرحها الرئيس عون، كما طالبت بتوضيح إطار المفاوضات المباشرة المقترحة مع إسرائيل والمواضيع التي ستتناولها.

فرنسا الحرب الدائرة بين إسرائيل ولبنان إسرائيل ولبنان اعتراف لبناني بإسرائيل الولايات المتحدة وإسرائيل مفاوضات بين بيروت وتل أبيب وزارة الخارجية الفرنسية نزع سلاح حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

وزير الصحة يبحث مع رئيس هيئة الدواء

وزير الصحة يبحث مع رئيس هيئة الدواء توافر المستلزمات الطبية وملفات التتبع والتوطين

حفل إفطار الأسرة المصرية

البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية .. صور

موسي

أحمد موسي: الرئيس السيسي يلعب دورا كبيرا في تقوية الدور الأمني لمصر داخلياً وخارجياً

بالصور

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

