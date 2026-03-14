ماكرون: لبنان مستعد لمحادثات مباشرة مع إسرائيل.. وفرنسا تعرض استضافة المفاوضات في باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن لبنان مستعد للانخراط في محادثات مباشرة مع إسرائيل، عارضًا استضافة الجانبين في باريس لإجراء مفاوضات.

وذكر ماكرون، في منشور على منصة “إكس”، أن الحكومة في لبنان أبدت استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل.

وأضاف أنه أجرى اتصالات مع رئيس لبنان جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال ماكرون إن جميع مكونات البلاد يجب أن تكون ممثلة في هذه المناقشات، داعيًا إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة لبدء المحادثات وإعلان وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى حل دائم يسمح للسلطات اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه سيادة لبنان.

وقال ماكرون إن على حزب الله أن يوقف فورًا «تقدمه المتهور»، مضيفًا أن على إسرائيل الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق ووقف غاراتها الجوية المكثفة، خاصة بعدما فر مئات الآلاف من القصف.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده مستعدة لتسهيل هذه المناقشات عبر استضافتها في باريس.

وجاء عرض ماكرون بعد غارة جوية إسرائيلية أسفرت، بحسب تقارير إعلامية، عن مقتل 12 من العاملين في المجال الطبي داخل مركز طبي في جنوب لبنان مساء الجمعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربة أدت إلى مقتل أطباء ومسعفين وممرضين أثناء أداء عملهم، ووصفتها بأنها «انتهاك لكل القوانين الإنسانية الدولية».