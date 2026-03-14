تفوق قتالي لـ حزب الله.. وارتقاء شهداء في لبنان وغزة بفعل العدوان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بارتكاب الاحتلال مجزرة في لبنان جراء سقوط صواريخ طائرات حربية.

خلف القصف دمارا كبيرا بعد استهداف الاحتلال مركز إسعاف تابعا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، الجمعة، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.

كما وقع دمار كبير في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات للاحتلال استهدفتها مساء أمس.

خلال ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه "بعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب بين "إسرائيل" وإيران وحزب الله، اتضح أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمكن من أن يكون صاحب القرار الأكبر وأن يحافظ على سلسلة القيادة والسيطرة".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه “في الأيام الأخيرة، تمكن عناصر قوة الرضوان من الانتشار جنوب نهر الليطاني، ليقوموا بمواصلة محاولاتهم لنصب الكمائن للقوات الإسرائيلية هناك”.

وحول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 658 شهيداً منذ وقف إطلاق النار في القطا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم7 شهداء جدد، و13 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء658، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات: 1,754، في حين وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 756.

ووفق الإحصائية التراكمية، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,234، فيما كان العدد التراكمي للإصابات 171,852.

