أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية

أفادت الأنباء بوقوع رشقة صاروخية من إيران فيما لاحتلال يطالب المستوطنين بالتوجه إلى الملاجئ فورا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه كلما تقدّمنا في الحرب سيزداد استخدام الأسلحة المطورة في مجالات مختلفة، خصوصًا الصواريخ الباليستية وأنواع الصواريخ الأخرى ذات القوة التدميرية الأكبر، والقدرة على المناورة العالية، والدقة في استهداف النقاط المحددة.

وتابع :وفق خطة وتدبير ذكي، ستقوم القوات المسلحة، بالتوازي مع وضع العدو في مأزق ومسار تراجعي نشهده، بتعزيز شدة واستمرارية العمليات، وستستمر موازنة القوى لصالح المقاتلين مع مفاجآت جديدة واستخدام أسلحة أكثر قوة من قبل القوات المسلحة.

إيران والإمارات

وناشد الحرس الثوري للشعب الإماراتي :

ابتعدوا عن الموانئ وأرصفة السفن وأماكن تواجد القوات الأمريكية.



إيران والهند

وفي مضيق هرمز ، سمحت إيران لسفينتين هنديتين بالمرور مقابل الإفراج عن 3 ناقلات إيرانية

أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني: قواتنا تمتلك إرادة صلبة وتحمي حدود البلاد بجاهزية واستعداد كامل، وأي اعتداء من جانب أي مجموعة على حدودنا سيواجه برد صارم.