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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إخلاء مركز للجيش اللبناني في النبطية إثر توغل إسرائيلي بالمنطقة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أخلى الجيش اللبناني موقعه في بلدة، كفرتبنيت، بقضاء النبطية جنوبي لبنان، جراء توغل قوات جيش الاحتلال في البلدة.


وقال مصدر عسكري لبناني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،قنا، إن الجيش اضطر إلى إخلاء مركزه في بلدة، كفرتبنيت، التي تبعد 4 كيلومترات عن مدينة النبطية حفاظا على سلامة العسكريين، لأن الاعتداءات الإسرائيلية طالت مراكز وآليات للجيش اللبناني جنوبي لبنان وسقط ضحايا.
وأشار المصدر إلى استمرار تواجد الجيش اللبناني في محافظة النبطية دون ذكر عدد العناصر في المحافظة، التي تشهد توغلا لقوات جيش الاحتلال.
وأوضح أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه في جميع القرى والبلدات الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حفاظا على سلامة ضباطه وعناصره، في ظل اختلال موازين القوى واستمرار الاحتلال في توسيع اعتداءاته التي طالت مراكز وعناصر أمنية وعسكرية، وأسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين.
وأكد المصدر، أن أولوية الجيش اللبناني في المرحلة الحالية تتمثل في تعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل السجال السياسي القائم في البلاد على خلفية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

الجيش اللبناني كفرتبنيت جيش الاحتلال النبطية الاعتداءات الإسرائيلية

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