الجيش الإيراني يستهدف استخبارات «أمان» ووحدات 8200 ومقاتلات

أفاد البيان رقم 27 الصادر عن الجيش الإيراني بأنه تم استهداف مواقع عسكرية مهمة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجيش الإيراني: "استهدفنا جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، ووحدات العمليات السيبرانية 8200 ومعالجة البيانات، إضافة إلى موقع تجمع عدد من المقاتلات التابعة للكيان المحتل للقدس في الأراضي المحتلة".

وأضاف: “الهجمات بالطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي المحتلة مستمرة، ومقاتلو الجيش الإيراني سيواصلون، بعون الله وبكامل قوتهم، الثأر لدماء أبناء وطنهم وقادتهم الشهداء”.

كما أفاد نائب المحافظ للشئون السياسية والأمنية والاجتماعية في بوشهر، إحسان جهانِيّان، بأنه رغم الهجوم الوحشي من قبل النظام الصهيوني–الأمريكي فجر يوم السبت على جزيرة خارك التابعة لمقاطعة بوشهر، فإن أنشطة شركات النفط في هذا الميناء التصديري تسير بشكل طبيعي.

وقال: “حالياً، تستمر عمليات التصدير والاستيراد وأنشطة الشركات الموجودة في الجزيرة بشكل اعتيادي”.

وأشار إلى أن الحياة والأنشطة اليومية للسكان مستمرة ومنظمة بالكامل.

وتابع: “الهجوم الصهيوني –الأمريكي لم يتسبب بأي أضرار بشرية للعسكريين، أو للكوادر العاملة في الشركات، أو لسكان جزيرة خارك”.