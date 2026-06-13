ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة داخل مخازن مطاعم بنها

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على أماكن بيع وتصنيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط المخالفات والتصدي للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.



وشاركت في الحملة لجنة من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مباحث التموين بالقليوبية، وضمّت الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن هشام الشعراوي، حيث تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن بدائرة بندر بنها.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد من مخازن المطاعم التي تحتفظ بكميات من اللحوم غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على نحو 300 كيلو جرام من اللحوم المفرومة وعجينة الحواوشي وقطع اللحوم المختلفة، بعد أن تبين تغير خواصها الطبيعية وظهور علامات فساد عليها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن المخالفين.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، والتأكد من وصول منتجات غذائية آمنة وصالحة للمستهلك، حفاظًا على الصحة العامة.