قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

زعيم كوريا الشمالية
محمد على

أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت يوم السبت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، في استعراض للقوة من جانبها، بينما تجري كوريا الجنوبية مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أطلقت من منطقة في سونان، موقع مطار بيونج يانج الدولي، وقطعت مسافة حوالي 350 كيلومترًا (220 ميلًا).

من جانبها، قامت اليابان برفع مستوي التأهب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي.

 سقطت الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، ولم ترد أي تقارير عن أضرار لحقت بالطائرات أو السفن.

قال الجيش الكوري الجنوبي إن الجيش كثف عمليات المراقبة ويحافظ على جاهزيته ضد عمليات إطلاق إضافية محتملة مع تبادل المعلومات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان.

وجاءت عمليات الإطلاق هذه في الوقت الذي تجري فيه القوات العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية تدريباتها الربيعية السنوية التي تشمل آلاف الجنود، بينما تشن إدارة ترامب أيضاً حرباً متصاعدة في الشرق الأوسط.

أثارت الحرب مخاوف بشأن الثغرات الأمنية المحتملة في كوريا الجنوبية، حيث تكهنت وسائل الإعلام المحلية - نقلاً عن لقطات كاميرات المراقبة وغيرها من الصور - بأن الولايات المتحدة تقوم بنقل بعض قدرات وأسلحة الدفاع الصاروخي المتمركزة في البلاد لدعم العمليات ضد إيران.

عندما سألت وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع عما إذا كانت القوات الأمريكية في كوريا تنقل صواريخ اعتراضية من نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في سيونججو إلى الشرق الأوسط، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل العمليات العسكرية الأمريكية.

أكد المكتب أن النقل المحتمل للأصول العسكرية الأمريكية لن يؤثر على الوضع الدفاعي للحلفاء في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى قوة كوريا الجنوبية العسكرية التقليدية. وكان المكتب قد أصدر رداً مماثلاً في وقت سابق على تقارير حول النقل المحتمل لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت من كوريا الجنوبية.

جاءت عمليات الإطلاق بعد ساعات من لقاء رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم مين سيوك، ثاني أهم مسؤول في سيول بعد لي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث أعرب عن أمله في استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وبيونج يانج. 

يسعى لي إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، وقد صرّح بعض كبار مسؤوليه بأن زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين، والتي تبدأ في 31 مارس، قد تُتيح فرصةً للتواصل مع بيونج يانج.

