الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
أخبار العالم

خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة

فرناس حفظي

أظهرت صور رسمية يوم الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته المراهقة أطلقا النار بمسدسات خلال زيارة لمصنع للأسلحة الخفيفة، في خطوة تهدف إلى تحديث القوات التقليدية بعد سنوات من التركيز على الترسانة النووية.


وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار المصنع الذي ينتج المسدسات والأسلحة الخفيفة الأخرى، واطلع على نموذج مسدس جديد دخل مؤخرًا حيز الإنتاج.

وأكد الزعيم الكوري أهمية المصنع لتزويد القوات العسكرية والأمنية بالأسلحة، وحث على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج.

يذكر أن ابنة كيم، التي يُعتقد أن اسمها كيم جو آي وتبلغ حوالي 13 عامًا، رافقت والدها في عدة فعاليات عسكرية رسمية منذ ظهورها العلني الأول في نوفمبر 2022، بما في ذلك اختبارات صواريخ بعيدة المدى وزيارات لمصانع أسلحة، وهو ما دفع محللين إلى توقع إعدادها لتكون جزءًا من سلالة القيادة المستقبلية لكوريا الشمالية.


كما جاءت هذه الزيارة بعد تفتيش مشترك أجرى كيم وابنته لمجموعة من صواريخ كروز القادرة على حمل رؤوس نووية من مدمرة بحرية، في الوقت الذي دعا فيه الزعيم الكوري الشمالي إلى تسريع التسلح النووي لبحريته.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مسدسات القوات التقليدية الترسانة النووية القوات العسكرية صواريخ كروز

