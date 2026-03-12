المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف

أعلن المعهد القومي للاتصالات، عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية – برنامج الجاهز للتوظيف، وهو منحة مجانية مدتها أربعة أشهر تهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.

يستهدف البرنامج الخريجين خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويقدم بالتعاون مع أكثر من 90 شركة محلية وعالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فرصة للتدريب العملي مع مجموعة من الخبراء

يوفر البرنامج فرصة للتدريب العملي مع مجموعة من الخبراء، وذلك في عدة مسارات تكنولوجية، منها البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، والأمن السيبراني، وهندسة DevOps، وهندسة الاتصالات، وهندسة البرمجيات، والإلكترونيات والأنظمة المدمجة. كما يشمل البرنامج تنمية المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية ومهارات إدارة الأعمال.

يتضمن البرنامج أيضًا شهرًا من التدريب الوظيفي داخل الشركات بواقع 120 ساعة تدريبية، مع إمكانية الحصول على فرص عمل.

ويوفر المعهد وسائل انتقال للمتدربين من عدة نقاط رئيسية.

يبدأ التدريب يوم 4 أبريل، وآخر موعد للتقديم يوم 15 مارس.

لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط: https://tinyurl.com/bpaa7a86 ويمكن التواصل مع فريق المعهد على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]