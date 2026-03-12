كاف: تريزيجية ورقة رابحة لـ الأهلي في ذهاب الترجي

تصدر محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي إختيارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لأبرز لاعبي الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاف عبر تقرير صادر له مؤخرا: تريزيجيه لاعب مهم في صفوف النادي الأهلي خلال مشوار المارد الاحمر للتتويج بالنجمة الثالثة عشر على مدار تاريحه القاري.

وأضاف: يتصدر تريزيجيه ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف وتمريره حاسمة واحدة مما يشير إلي مدي تأثيره الحاسم في خط الهجوم.

واصل الكاف: يمتلك تريزيجيه خبرة دولية واسعة لاسيما وأنه إعتاد التألق في المنافسات الكبيرة سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وأكمل: يعول النادي الأهلي علي إمكانيات تريزيجيه أمام الترجي التونسي يوم الأحد القادم في ذهاب دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واختتم كاف تقريره عن تريزيجيه قائلا: نجم الأهلي يمتلك قدرة هجومية كبيرة داخل منطقة الجزاء ما ينتج عنها أهدافا حاسمة في مسيرة المارد الأحمر.