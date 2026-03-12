إصابة 5 أشخاص بينهم طلاب بحادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بالغربية

شهد الطريق الزراعي "ميت حبيش-السنطة" بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 5 أشخاص بينهم طلاب بحادث تصادم سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة الناتجة عن انفجار كاوتش.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز خرساني بطريق "ميت حبيش ـ السنطة " بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

نقل الضحايا



وأفاد شهود عيان أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.