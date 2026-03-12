قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

موعد عزاء زوج الفنانة إيناس عبد الله

سارة عبد الله

أعلنت الفنانة دينا عبد الله، موعد عزاء زوج شقيقتها الفنانة إيناس عبد الله، والذي رحل عن عالمنا الأيام الماضية.

وكتبت دينا عبد الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “العزاء سيُقام مساء اليوم الخميس 12 مارس، في مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، داخل قاعة الإيمان”.

وتوفي اللواء عماد عبد القادر، زوج الإعلامية إيناس عبد الله، صباح اليوم، حيث جرى تشييع جثمانه ودفنه في مقابرالعائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وفاة زوج الإعلامية إيناس عبدالله 

وكشفت شقيقة الإعلامية إيناس عبد الله تفاصيل الوفاة من خلال منشور عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، نعت فيه الفقيد، مؤكدة أنه تم دفنه بالفعل في الشرقية، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء في القاهرة لاحقًا.

وطالبت شقيقة الإعلامية الراحلة من متابعيها الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة له، قائلة في ختام منشورها: «نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة»

إيناس عبد الله اللواء عماد عبد القادر وفاة زوج ايناس عبد الله

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

جانب من الاجتماع

العمل تبدأ تحديث دليل التصنيف المهني وربطه بالمعايير الأوروبية

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: 2,700 طن مساعدات جديدة لدعم أهالي غزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة البابا قسما الثالث البطريرك الـ58

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

