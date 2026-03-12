روح ماتت ولا عايشة؟..أحمد العوضي يثير الجدل عن أحداث مسلسل علي كلاي

أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل حول مسلسله “علي كلاي” بمصير الفنانة يارا السكري.

وكتب العوضي عبر فيسبوك: «سؤال الحلقة 22 وعشر فايزين من إخواتى.. والسؤال الأهم، روح ماتت ولا عايشة؟؟؟؟».

واضاف أحمد العوضى: «السؤال من دلوقتى لبكره الساعة 11 وهختار الفايزين بعد 11 مساء. شارك السؤال مع إخواتك، جاوب واكتب مع الإجابة هاشتاج على كلاى.. فى حب إخواتى ».

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل «علي كلاي» تطورات درامية مؤثرة، بعدما دخل بطل العمل في حالة من الحزن والاكتئاب عقب وفاة شخصية «روح»، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للأحداث وأثر بشكل واضح على مسار القصة.